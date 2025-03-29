«Он теперь наш сын»: Семья из Донбасса два месяца выхаживала раненого российского солдата под носом у ВСУ

«Мы в тот момент обедали. Вдруг открылась шторка — и послышался голос: “Есть кто?” Смотрим: боец русский, с ранением ноги. Мы его покормили, конечно, а самим страшно, ведь в соседнем доме ВСУшники. Думали: а вдруг его видели? Тогда уж точно три трупа сразу будет. Потом мы перевязали рану Артёма и решили его никуда не отпускать», — рассказала Наталья.