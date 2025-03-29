«Он теперь наш сын»: Семья из Донбасса два месяца выхаживала раненого российского солдата под носом у ВСУ

Российский боец Артём Князев с позывным Князь был тяжело ранен во время штурма села Новый Комар на Донецком направлении. Его спасла местная семья, которая два месяца выхаживала и укрывала его в подвале своего дома, несмотря на близость украинских боевиков. Они сидели в соседнем здании, пишет RT.
34-летний сварщик из Челябинской области Артём Князев стал добровольцем в октябре 2024 года. В декабре во время выполнения боевой задачи в Новом Комаре он получил серьёзные осколочные ранения ног. После неудачной эвакуации Артём провёл почти две недели под деревом без воды и еды. В критическом состоянии он добрался до подвала, где укрывались 60-летний Юрий и 56-летняя Наталья Алакоз.
«Мы в тот момент обедали. Вдруг открылась шторка — и послышался голос: “Есть кто?” Смотрим: боец русский, с ранением ноги. Мы его покормили, конечно, а самим страшно, ведь в соседнем доме ВСУшники. Думали: а вдруг его видели? Тогда уж точно три трупа сразу будет. Потом мы перевязали рану Артёма и решили его никуда не отпускать», — рассказала Наталья.
Супруги укрывали и лечили раненого бойца два месяца, несмотря на близость позиции украинских националистов. Они оборудовали схрон под полкой с соленьями на случай прихода посторонних. Артём и семья Алакоз коротали время за разговорами, рассказывая друг другу истории из жизни. Вместе они встретили Новый год за праздничным столом.
1 февраля 2025 года, после артподготовки, российские войска начали зачистку села. Алакозы, выйдя на разведку, нашли бойцов ВС РФ и указали им на раненого. Артёма эвакуировали.
«Когда я узнала, что Артёма забрали, то в ноги бойцам падала и благодарила! Мы ради него пошли в село, чтобы найти помощь. Он теперь наш сын», — говорит Наталья.
Сейчас Князев проходит лечение в госпитале, потеряв часть ноги из-за обморожения. Он поддерживает связь с Алакозами, называя их своими вторыми родителями, и мечтает встретиться как со своими родными, так и с появившимися сводными братьями.
«Я теперь у них новый сынишка, у меня появились два сводных брата. Мечтаю, что, когда всё это закончится, мы встретимся одной большой семьёй — и с моими родными, и с близкими приютившей меня пары», — заключил боец.
Ранее сообщалось, что военнослужащий ВС РФ с позывным Юфер совершил настоящий подвиг в зоне проведения спецоперации. Он под обстрелами украинской армии 30 километров тащил на себе раненых сослуживцев, чтобы их спасти. Юфер тащил мужчин на себе в течение четырех дней, перемещаясь только рано утром или вечером с перерывами в 15−30 минут.