В Уфе хирурги прооперировали участника СВО с осколком в груди.

В Республиканской клинической больнице имени Г. Куватова провели сложную операцию военнослужащему, который получил ранение в зоне СВО. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале медучреждения.
Боец обратился в больницу с жалобами на боль в правой части грудной клетки и в животе, которые усиливались при физической активности. В октябре прошлого года он получил минно-взрывную травму в зоне СВО. После этого его эвакуировали в госпиталь, где провели дренирование правой плевральной полости. Затем он проходил лечение в военном госпитале в другом регионе, а позже вернулся в Башкирию в отпуск.
При проведении компьютерной томографии грудной клетки был обнаружен осколок, застрявший в правой диафрагме. Операция по его извлечению прошла успешно.
После операции и лечения солдат был выписан домой и теперь может вернуться к своим боевым обязанностям.