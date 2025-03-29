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В Уфе хирурги прооперировали участника СВО с осколком в груди

В Уфе хирурги прооперировали участника СВО с осколком в груди.

Источник: РКБ имени Г. Г. Куватова

В Республиканской клинической больнице имени Г. Куватова провели сложную операцию военнослужащему, который получил ранение в зоне СВО. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале медучреждения.

Боец обратился в больницу с жалобами на боль в правой части грудной клетки и в животе, которые усиливались при физической активности. В октябре прошлого года он получил минно-взрывную травму в зоне СВО. После этого его эвакуировали в госпиталь, где провели дренирование правой плевральной полости. Затем он проходил лечение в военном госпитале в другом регионе, а позже вернулся в Башкирию в отпуск.

При проведении компьютерной томографии грудной клетки был обнаружен осколок, застрявший в правой диафрагме. Операция по его извлечению прошла успешно.

После операции и лечения солдат был выписан домой и теперь может вернуться к своим боевым обязанностям.