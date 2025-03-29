В Уфе хирурги прооперировали участника СВО с осколком в груди.

Боец обратился в больницу с жалобами на боль в правой части грудной клетки и в животе, которые усиливались при физической активности. В октябре прошлого года он получил минно-взрывную травму в зоне СВО. После этого его эвакуировали в госпиталь, где провели дренирование правой плевральной полости. Затем он проходил лечение в военном госпитале в другом регионе, а позже вернулся в Башкирию в отпуск.