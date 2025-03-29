ВС России ударили по цехам завода в Днепропетровске

По его словам, работникам приказали не покидать предприятие до понедельника, 31 марта, который является крайним сроком для продления брони от ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы). Рабочие опасаются, что после окончания рабочего дня их могут мобилизовать прямо на проходной.