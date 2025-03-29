ВС России ударили по цехам завода в Днепропетровске

«Около пяти ударов связывают с попаданием в цеха завода “Южмаш”. По предварительным данным, произошло попадание и последующая детонация в одном из подземных цехов, связанном с производством ракет», — сказал собеседник агентства.
По его словам, работникам приказали не покидать предприятие до понедельника, 31 марта, который является крайним сроком для продления брони от ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы). Рабочие опасаются, что после окончания рабочего дня их могут мобилизовать прямо на проходной.
Кроме того, по данным Лебедева, прилёт пришелся по южной окраине города Синельниково, расположенного в Днепропетровской области, предположительно, поражены военные ВСУ,
«Замечено пять машин скорой помощи. Повторной детонации не было, что позволяет предположить: прилет пришёлся по личному составу», — резюмировал он.