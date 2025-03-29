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При ударе в районе Днепропетровска ликвидированы несколько офицеров НАТО

ДОНЕЦК, 29 мар — РИА Новости. По меньшей мере десять иностранных офицеров НАТО ликвидированы в результате удара в районе Днепропетровска на Украине, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

Источник: © РИА Новости

«Есть попадание в фешенебельный ресторан Bartolomeo (расположен в Днепропетровске — ред.) на берегу, на территории которого расположены деревянные домики. По данным сопротивления, там останавливались “очень непростые” жильцы… Погибших — более тридцати, количество и гражданство раненых уточняем. Предварительно — около десятка иностранцев», — сказал собеседник агентства.

По его словам, удар произошел во время празднования с участием иностранных офицеров НАТО, а также представителей СБУ и главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины.