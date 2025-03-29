При ударе в районе Днепропетровска ликвидированы несколько офицеров НАТО

«Есть попадание в фешенебельный ресторан Bartolomeo (расположен в Днепропетровске — ред.) на берегу, на территории которого расположены деревянные домики. По данным сопротивления, там останавливались “очень непростые” жильцы… Погибших — более тридцати, количество и гражданство раненых уточняем. Предварительно — около десятка иностранцев», — сказал собеседник агентства.