При ударе в районе Днепропетровска ликвидированы несколько офицеров НАТО

«Есть попадание в фешенебельный ресторан Bartolomeo (расположен в Днепропетровске — ред.) на берегу, на территории которого расположены деревянные домики. По данным сопротивления, там останавливались “очень непростые” жильцы… Погибших — более тридцати, количество и гражданство раненых уточняем. Предварительно — около десятка иностранцев», — сказал собеседник агентства.
По его словам, удар произошел во время празднования с участием иностранных офицеров НАТО, а также представителей СБУ и главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины.