С двумя погибшими на СВО бойцами простились в Нижегородской области

Ещё двое жителей Нижегородской области отдали жизни при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции.
О прощании с ними сообщают официальные страницы Ветлужского и Перевозского округов региона. Евгений Ульянин ушёл на СВО из Перевоза. Как пишут на странице округа, земляк «совершил бессмертный подвиг, отдав жизнь за нашу Родину».
С ним простились в Перевозе 27 марта.
Тогда же проводили в последний путь своего земляка Романа Чистякова жители рабочего посёлка имени М. И. Калинина Ветлужского муниципального округа. Его гибель называют в округе «невосполнимой утратой и всеобщей скорбью». Власти Ветлужского округа разделяют с близики людьми Чистякова горечь утраты.
Ранее в ЛНР была убита группа российских работников СМИ, в том числе нижегородский оператор Андрей Панов.