С двумя погибшими на СВО бойцами простились в Нижегородской области

О прощании с ними сообщают официальные страницы Ветлужского и Перевозского округов региона. Евгений Ульянин ушёл на СВО из Перевоза. Как пишут на странице округа, земляк «совершил бессмертный подвиг, отдав жизнь за нашу Родину».