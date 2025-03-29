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С двумя погибшими на СВО бойцами простились в Нижегородской области

Евгений Ульянин был родом из Перевоза, Роман Чистяков — из Ветлужского округа.

Ещё двое жителей Нижегородской области отдали жизни при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции.

О прощании с ними сообщают официальные страницы Ветлужского и Перевозского округов региона. Евгений Ульянин ушёл на СВО из Перевоза. Как пишут на странице округа, земляк «совершил бессмертный подвиг, отдав жизнь за нашу Родину».

С ним простились в Перевозе 27 марта.

Тогда же проводили в последний путь своего земляка Романа Чистякова жители рабочего посёлка имени М. И. Калинина Ветлужского муниципального округа. Его гибель называют в округе «невосполнимой утратой и всеобщей скорбью». Власти Ветлужского округа разделяют с близики людьми Чистякова горечь утраты.

Ранее в ЛНР была убита группа российских работников СМИ, в том числе нижегородский оператор Андрей Панов.