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ВС России ведут бои в окрестностях Красноармейска

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Российские военные ведут боевые действия уже в окрестностях Красноармейска (украинское название — Покровск), заявил РИА Новости глава республики Денис Пушилин.

Источник: © РИА Новости

«(Бои идут. — Прим. ред.) в окрестностях непосредственно Красноармейска, там уже в направлении (поселка. — Прим. ред.) Котлино», — заявил он.

При этом противник пытается контратаковать на этом направлении, точно также, как и на подступах к Дзержинску.

Красноармейск считается одним из важнейших узлов обороны ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск «Хортица». Именно через него снабжались гарнизоны Авдеевки и городов к западу от нее, а также, в значительной степени, эта артерия, наряду с Изюмом, подпитывает северо-запад ДНР, пока остающийся под контролем Киева.

Освобождение Красноармейской агломерации позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам Донецкой Народной Республики и продолжить наступление в Запорожской области.