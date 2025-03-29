ВС России ведут бои в окрестностях Красноармейска

«(Бои идут. — Прим. ред.) в окрестностях непосредственно Красноармейска, там уже в направлении (поселка. — Прим. ред.) Котлино», — заявил он.
При этом противник пытается контратаковать на этом направлении, точно также, как и на подступах к Дзержинску.
Красноармейск считается одним из важнейших узлов обороны ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск «Хортица». Именно через него снабжались гарнизоны Авдеевки и городов к западу от нее, а также, в значительной степени, эта артерия, наряду с Изюмом, подпитывает северо-запад ДНР, пока остающийся под контролем Киева.
Освобождение Красноармейской агломерации позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам Донецкой Народной Республики и продолжить наступление в Запорожской области.