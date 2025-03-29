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ВС России освободили Веселовку в Сумской области

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Российские военнослужащие освободили населенный пункт Веселовка в Сумской области, сообщили в Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«Подразделениями группировки войск “Север” в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Веселовка Сумской области», — указано в сводке ведомства об отражении попытки вторжения ВСУ в Курскую область.

Российские бойцы также поразили формирования пяти украинских бригад в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня Курской области.

В свою очередь, авиация и артиллерия успешно ударили по живой силе и технике противника в тех же районах, а также в 20 населенных пунктах Сумской области.

В министерстве подчеркнули, что Вооруженные силы продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.