«Подразделениями группировки войск “Север” в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Веселовка Сумской области», — указано в сводке ведомства об отражении попытки вторжения ВСУ в Курскую область.
Российские бойцы также поразили формирования пяти украинских бригад в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня Курской области.
В свою очередь, авиация и артиллерия успешно ударили по живой силе и технике противника в тех же районах, а также в 20 населенных пунктах Сумской области.
В министерстве подчеркнули, что Вооруженные силы продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.