Цветы для Андрея. В Нижнем простились с оператором Пановым, погибшим в ЛНР

С подробностями — nn.aif.ru.
Венок от президента.
Храм всех святых, где прощались с Андреем, — на самом краю Нижнего Новгорода, но туда субботним утром приехало множество людей — и в военной форме, и в дорогих костюмах, и в самой простой одежде. Коллеги, работавшие на прощании, пришли с цветами, иначе они не могли: он был таким же, как они, полжизни с камерой наперевес…
Андрею было всего 45. С портрета в черной рамке он смотрел на всех, молодой и красивый, и столько у него было впереди крутых сюжетов и просто солнечных дней, если б не украинские HIMARS, точно наведённые на автомобиль с российскими журналистами вечером 24 марта!
Гроб внесли в храм военнослужащие в сопровождении почётного караула с оружием в руках. Венок от президента Российской Федерации, венки от телеканала «Звезда», для которого снимал Панов, от Пятого канала, от «Известий»… И пронзительный солнечный свет, заполнивший в этот день весь мир, весь храм.
В храме без официальных речей — только церковная служба.
«Панов Андрей — это честь и совесть!».
«Панов Андрей — это честь и совесть! — написано в эти дни у большой фотографии в фойе в его родном вузе, Мининском университете. — Надёжный, ответственный, верный, сильный, справедливый, добрый, заботливый! Скромный, считающий, что всё это в порядке вещей, так и должно быть».
Андрей Панов — выпускник естественно-географического факультета 2001 года, работал оператором на нижегородских телекомпаниях «Волга» и «Кремль», в последние годы географию изучал в горячих точках — Сирия, Нагорный Карабах, Иран, Пакистан, Южная Осетия. В зоне СВО выполнял профессиональный долг с первых дней. В запрещённой соцсети он писал: «Любой кадр — это тоже война, пусть и информационная. Вот мои танки, и вот мои ракеты».
Его танки и ракеты, видимо, били безошибочно и больно, раз враг так боится российской прессы. Но НIMARS против правды бессильны.
Андрея Панова похоронили на Новосормовском кладбище в Нижнем Новгороде.