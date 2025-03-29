Цветы для Андрея. В Нижнем простились с оператором Пановым, погибшим в ЛНР

Храм всех святых, где прощались с Андреем, — на самом краю Нижнего Новгорода, но туда субботним утром приехало множество людей — и в военной форме, и в дорогих костюмах, и в самой простой одежде. Коллеги, работавшие на прощании, пришли с цветами, иначе они не могли: он был таким же, как они, полжизни с камерой наперевес…