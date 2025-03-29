Киев нарастил число атак на российские энергообъекты

«Вне зависимости от заявлений Зеленского о якобы прекращении киевским режимом намеренного уничтожения российских энергообъектов ВСУ лишь нарастили количество атак по энергетической инфраструктуре в Курской и Белгородской областях Российской Федерации», — отметили в ведомстве.
Так, в Белгородской области только за вчерашний день ВСУ ударили дронами по:
- объекту филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго»;
- подстанции «Красная Яруга»;
- трансформатору, в результате чего произошло отключение комплектной трансформаторной подстанции;
- энергообъекту филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго»;
- высоковольтной линии «Борисовка — Красная Яруга».
Эти атаки привели к повреждения энергоинфраструктуры и отключениям электричества у мирных жителей, отметили в Минобороны.
Удары ВСУ по энергообъектам во время прекращения огня
На прошлой неделе президент Владимир Путин побеседовал по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.
Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре.
Но всего через несколько часов после переговоров лидеров России и США киевский режим атаковал тремя беспилотниками нефтеперекачивающую станцию «Кавказская» в Краснодарском крае. Этот удар стал первым в целой серии атак по энергоинфраструктуре, нанесенных ВСУ во время прекращения огня.
Как отметили в Минобороны России, такими шагами украинское руководство целенаправленно стремится сорвать мирные инициативы Трампа. А представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия Киева — лучший показатель отсутствия договороспособности режима Зеленского.