Но всего через несколько часов после переговоров лидеров России и США киевский режим атаковал тремя беспилотниками нефтеперекачивающую станцию «Кавказская» в Краснодарском крае. Этот удар стал первым в целой серии атак по энергоинфраструктуре, нанесенных ВСУ во время прекращения огня.