В Пермском крае простятся с Андреем Пьянковым, погибшим на СВО

В ходе специальной военной операции погиб 39-летний житель Пермского края Андрей Пьянков, не дожив до своего 40-летия всего 10 дней. У бойца осталось двое детей. Об этом сообщили в администрации Верещагинского городского округа.
Андрей Пьянков родился 24 марта 1985 года в Верещагино, где окончил местную школу № 2. После службы в армии он стал помощником машиниста электровоза и долгое время работал на железной дороге. Позже он переехал в Сочи, где трудился в строительной сфере.
Во время специальной военной операции он служил сержантом и был начальником расчета беспилотных летательных аппаратов танкового батальона. Андрей погиб 14 марта 2025 года, не дожив до своего 40-летия всего 10 дней.
Администрация Верещагинского округа выразила соболезнования родным и близким Андрея, в том числе его родителям, сыну и дочери. Прощание состоится 31 марта в Верещагино.