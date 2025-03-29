В «Анваре» рассказали о смене тактики ВСУ

«Сначала противник прорывал границу с использованием ИМР (инженерных машин разграждения. — Прим. ред.). Расчеты FPV-дронов их сожгли. Поэтому сейчас противник атакует малыми пехотными группами и делает ставку на дальнобойные дроны», — заявил собеседник агентства.
По его словам, ВСУ перебрасывает к позициям у Белгородской области новые расчеты FPV-дронов, способные преодолевать большую дистанцию.
«Они пытаются контролировать все дороги в радиусе 15−20 км, чтобы прекратить нашу ротацию и подвоз боеприпасов, но несмотря ни на что наши войска движутся вперед», —подчеркнул военнослужащий.
Накануне источник в группировке «Север» сообщил РИА Новости, что украинским войскам приказали взять под контроль территории в Курской области и хоть какие-то участки в Белгородской.
В начале марта российские военные перешли в масштабное наступление в Курской области и за неделю освободили 30 населенных пунктов, в том числе районный центр — город Суджу.
Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка противника изолирована, идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
По последним данным Минобороны, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 70 890 военнослужащих и 402 танка.
В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.