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Украинские беспилотники атаковали пять районов Белгородской области

БЕЛГОРОД, 29 мар — РИА Новости. Украинские военные атаковали пять приграничных районов Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Источник: © РИА Новости

«Над Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбит вражеский беспилотник. Обошлось без повреждений. В Волоконовском районе в селе Тишанка в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника повреждены частный дом и надворные постройки. В хуторе Екатериновка от ударов дронов по стоянке предприятия огнём полностью уничтожен легковой автомобиль», — написал он в Telegram-канале.

Гладков добавил, что в селе Зозули Борисовского района FPV-дрон атаковал частный дом. В Грайворонском округе в селе Смородино беспилотник сдетонировал рядом с частным домовладением. В посёлке Уразово Валуйского округа системой РЭБ FPV-дрон был подавлен, в результате его детонации повреждены два транспортных средства, ворота частного дома и гаража.

«Предварительно, никто не пострадал», — подчеркнул руководитель региона.