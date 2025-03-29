Украинские беспилотники атаковали пять районов Белгородской области

«Над Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбит вражеский беспилотник. Обошлось без повреждений. В Волоконовском районе в селе Тишанка в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника повреждены частный дом и надворные постройки. В хуторе Екатериновка от ударов дронов по стоянке предприятия огнём полностью уничтожен легковой автомобиль», — написал он в Telegram-канале.
Гладков добавил, что в селе Зозули Борисовского района FPV-дрон атаковал частный дом. В Грайворонском округе в селе Смородино беспилотник сдетонировал рядом с частным домовладением. В посёлке Уразово Валуйского округа системой РЭБ FPV-дрон был подавлен, в результате его детонации повреждены два транспортных средства, ворота частного дома и гаража.
«Предварительно, никто не пострадал», — подчеркнул руководитель региона.