Украинские беспилотники атаковали пять районов Белгородской области

«Над Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбит вражеский беспилотник. Обошлось без повреждений. В Волоконовском районе в селе Тишанка в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника повреждены частный дом и надворные постройки. В хуторе Екатериновка от ударов дронов по стоянке предприятия огнём полностью уничтожен легковой автомобиль», — написал он в Telegram-канале.