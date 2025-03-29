В Курскую область доставили возвращённых с Украины жителей

Он отметил, что всего было возвращено 25 жителей курского приграничья. Семеро из них находятся в больнице Курска. Их жизням ничего не угрожает.
«Три человека остались в областной больнице Брянска под наблюдением, двум по дороге в Курск также потребовалась медицинская помощь… 13 человек сам встретил на Курской земле», — написал Хинштейн в своём Telegram-канале.
Ранее уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что Москва настаивает на возвращении 72 оставшихся на Украине курян.