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В Курскую область доставили возвращённых с Украины жителей

Жители Курской области, которых Вооружённые силы Украины вывезли в Сумы, вернулись на родную землю. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

Он отметил, что всего было возвращено 25 жителей курского приграничья. Семеро из них находятся в больнице Курска. Их жизням ничего не угрожает.

«Три человека остались в областной больнице Брянска под наблюдением, двум по дороге в Курск также потребовалась медицинская помощь… 13 человек сам встретил на Курской земле», — написал Хинштейн в своём Telegram-канале.

Ранее уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что Москва настаивает на возвращении 72 оставшихся на Украине курян.