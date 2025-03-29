На Кубани объявили авиационную опасность

Оповещения пришли жителям Славянского и Тимашевского районов, а также Краснодара.
«Необходимо повысить бдительность, избегать открытых участков улиц, зайти в помещение без окон и находиться в укрытии до получения сигнала “Отбой”, — говорилось в сообщении.
Вскоре таким же методом жителей Кубани предупредили о возможности падения взрывных устройств и проинструктировали как себя вести в разных ситуациях, если это произойдет.
С 19 часов начали поступать сообщения об отмене авиационной опасности. О происшествиях за этот промежуток времени не сообщалось.