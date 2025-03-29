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На Кубани объявили авиационную опасность

Жителям Краснодарского края на мобильные телефоны вечером 29 марта поступили сообщения с предупреждением от РСЧС об авиационной опасности. Сигнал ввели с 18 часов, сообщения приходили в разных районах региона в течение 15 минут.

Оповещения пришли жителям Славянского и Тимашевского районов, а также Краснодара.

«Необходимо повысить бдительность, избегать открытых участков улиц, зайти в помещение без окон и находиться в укрытии до получения сигнала “Отбой”, — говорилось в сообщении.

Вскоре таким же методом жителей Кубани предупредили о возможности падения взрывных устройств и проинструктировали как себя вести в разных ситуациях, если это произойдет.

С 19 часов начали поступать сообщения об отмене авиационной опасности. О происшествиях за этот промежуток времени не сообщалось.