Российский снайпер рассказал, как бойцы зачистили Днепроэнергию от ВСУ за час

Российские военные всего за час освободили поселок Днепроэнергия в ДНР от украинских сил. Об этом сообщил снайпер 40-й бригады морской пехоты РФ с позывным «Коваль» в беседе с РИА Новости.
Агентство получило от бойца кадры операции, записанные на нагрудную камеру.
«Крайняя задача у нас была 10 марта выдвинуться с Великой Новоселки и маршем 10 километров дойти до населенного пункта Днепроэнергия. Населенный пункт мы зачистили буквально за час», — рассказал «Коваль».
Морпех отметил, что Днепроэнергия — это поселок, состоящий из частных домов длиной в километр. Операция по зачистке прошла без осложнений, однако украинские силы попытались ликвидировать своих же военных, чтобы те не сдались в плен.
Снайпер подчеркнул, что российским бойцам пришлось эвакуировать сдавшихся украинских солдат под атаками вражеских дронов.
Накануне KP.RU уже передовал слова «Коваля». Так, морпех рассказал, что ВСУ атаковали своих же солдат, которые сдавались в плен в Днепроэнергии в ДНР.