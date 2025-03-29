Эксперт Киселев: ВСУ начали применять FPV-дроны увеличенной дальности

Он сообщил детали строения дрона. В беспилотный летательный аппарат встроен заряд пластида весом 90 грамм с прикрепленным датчиком замедления, до 72 часов. Такие дроны заметили на территории Белгородской области. Кроме того, боевики ВСУ применяют соответствующие БПЛА на Курском, Запорожском, Ореховском, Харьковском, Кременском направлениях.