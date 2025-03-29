Эксперт Киселев: ВСУ начали применять FPV-дроны увеличенной дальности

Украинские боевики с недавнего времени применяют в боях FPV-дроны увеличенной дальности. Летательные аппараты могут преодолевать расстояние до 40 километров. Об этом рассказал ТАСС военный эксперт Виталий Киселев.
Он сообщил детали строения дрона. В беспилотный летательный аппарат встроен заряд пластида весом 90 грамм с прикрепленным датчиком замедления, до 72 часов. Такие дроны заметили на территории Белгородской области. Кроме того, боевики ВСУ применяют соответствующие БПЛА на Курском, Запорожском, Ореховском, Харьковском, Кременском направлениях.
«Используются три системы подрыва: методом замыкания, с помощью микрофона, который прослушивает обстановку и потом идет подрыв, устанавливается акселерометр с датчиком изменения положения», — добавил эксперт Виталий Киселев.
В России, между тем, сконструировали тяжеловесный БПЛА «Сифа». Дрон способен ликвидировать беспилотники и военные вертолеты.