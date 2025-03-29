Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский высказал мнение, что бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, возможно, имел отношение к торговле оружием. Об этом нардеп проинформировал в Telegram-канале.
Сейчас Дубинский находится в СИЗО по подозрению в госизмене.
«Публикую информацию про продажу оружия с участием Залужного и, возможно, связь со смертью [бывшего министра МВД Украины Дениса] Монастырского», — написал Дубинский.
По словам Дубинского, скриншоты документов из якобы уголовного дела СБУ о государственной измене были переданы ему его подписчиками. В опубликованных материалах не уточняется, кто именно является фигурантом расследования.
В документах, опубликованных Дубинским, содержится переписка, намекающая на возможный заказной характер гибели Монастырского. Согласно этим данным, организаторами убийства могли быть либо начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов, либо Валерий Залужный. Мотивом называется якобы проводимое Монастырским расследование их деятельности по незаконной торговле оружием, в которой, как утверждается, участвовали и «представители Пентагона».
Накануне Дубинский рассказал, что конец боевых действий на территории Украины будет означать окончание президентского срока киевского главаря Владимира Зеленского.