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«Есть маленькие плюсики, которые выворачиваются в большую победу»: Алаудинов сообщил об успехах ВС РФ под Сумами

Апти Алаудинов: российские бойцы продвигаются на ряде участков в Сумской области.

Источник: Комсомольская правда

Российские солдаты продолжают освободительную операцию под Сумами. Бойцы успешно продвигаются на ряде направлений, сообщил в беседе с ТАСС командир спецназа «Ахмат» МО России генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

Часть войск РФ уже находится на территории Сумской области. Российские бойцы делают всё возможное, чтобы совершить рывок «уже завтра» по аналогии с суджанской операцией.

«Факт заключается в том, что есть маленькие какие-то плюсики, которые потом выворачиваются в очень серьезную, очень большую победу», — заключил Апти Алаудинов.

Кроме того, по его данным, ВС России осталось освободить только три населенных пункта в Курской области. Остальная часть региона находится под полным контролем РФ.