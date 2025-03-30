«Есть маленькие плюсики, которые выворачиваются в большую победу»: Алаудинов сообщил об успехах ВС РФ под Сумами

Российские солдаты продолжают освободительную операцию под Сумами. Бойцы успешно продвигаются на ряде направлений, сообщил в беседе с ТАСС командир спецназа «Ахмат» МО России генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
Часть войск РФ уже находится на территории Сумской области. Российские бойцы делают всё возможное, чтобы совершить рывок «уже завтра» по аналогии с суджанской операцией.
«Факт заключается в том, что есть маленькие какие-то плюсики, которые потом выворачиваются в очень серьезную, очень большую победу», — заключил Апти Алаудинов.
Кроме того, по его данным, ВС России осталось освободить только три населенных пункта в Курской области. Остальная часть региона находится под полным контролем РФ.