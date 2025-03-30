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ВСУ стягивают к Гуево все что могут, заявил офицер

КУРСК, 30 мар — РИА Новости. Киевский режим стягивает к Гуево в Курской области и границе между Сумской областью и Россией «все что может» и цепляется за каждую позицию, сообщил РИА Новости офицер 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север».

Источник: РИА "Новости"

«Враг стягивает в район Гуева и границы с Россией все что может, цепляясь за каждую позицию. Киев пытается сохранить за собой хоть какие-то куски Курской области», — сообщил РИА Новости военнослужащий группировки «Север».

В начале марта российские военные перешли в масштабное наступление в Курской области и за неделю освободили 30 населенных пунктов, в том числе районный центр — город Суджу.

Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка противника изолирована, идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.

По последним данным Минобороны, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 70 700 военнослужащих и 402 танка.

В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.