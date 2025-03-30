РИА Новости: ВСУ стягивают к селу Гуево в Курской области все, что могут

Украинская армия максимально усиливает группировку в районе Гуево в Курской области и границе между Сумской областью и Россией, показывая «все что может» и цепляется за каждую позицию. Об это рассказал офицер 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север» в интервью с РИА Новости.