Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РИА Новости: ВСУ стягивают к селу Гуево в Курской области все, что могут

Украинская армия стягивает к Гуево в Курской области все, что может и цепляется за каждую позицию.

Источник: Комсомольская правда

Украинская армия максимально усиливает группировку в районе Гуево в Курской области и границе между Сумской областью и Россией, показывая «все что может» и цепляется за каждую позицию. Об это рассказал офицер 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север» в интервью с РИА Новости.

«Враг стягивает в район Гуева и границы с Россией все что может, цепляясь за каждую позицию. Киев пытается сохранить за собой хоть какие-то куски Курской области», — передает агентство слова военнослужащего группировки «Север».

Ранее Министерство обороны РФ объявило об освобождении трех населенных пунктов Курской области. Так, в ходе боевых операций силы группировки «Север» заняли город Суджу и близлежащие села Меловое и Подолы, ранее находившиеся под контролем украинской армии.

Ранее президент Росси Владимир Путин направил слова благодарности участникам СВО за проведенную операцию по освобождению территорий в Курской области.