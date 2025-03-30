Украинская армия максимально усиливает группировку в районе Гуево в Курской области и границе между Сумской областью и Россией, показывая «все что может» и цепляется за каждую позицию. Об это рассказал офицер 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север» в интервью с РИА Новости.
«Враг стягивает в район Гуева и границы с Россией все что может, цепляясь за каждую позицию. Киев пытается сохранить за собой хоть какие-то куски Курской области», — передает агентство слова военнослужащего группировки «Север».
Ранее Министерство обороны РФ объявило об освобождении трех населенных пунктов Курской области. Так, в ходе боевых операций силы группировки «Север» заняли город Суджу и близлежащие села Меловое и Подолы, ранее находившиеся под контролем украинской армии.
Ранее президент Росси Владимир Путин направил слова благодарности участникам СВО за проведенную операцию по освобождению территорий в Курской области.