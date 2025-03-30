Алаудинов: российские войска готовят плацдарм для рывка в Сумской области

Вооружённые силы РФ в Сумской области продвигаются сразу на нескольких участках и готовят плацдарм для рывка на этом направлении, заявил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов.
«Ребята каждый на своём участке делают весь максимум для того, чтобы завтра уже мы точно так же, как при суджанской операции, смогли сделать рывок», — сказал генерал-лейтенант, слова которого приводит ТАСС.
Он уточнил, что сейчас продвижение нельзя назвать существенным. Вместе с тем, по словам Алаудинова, «маленькие плюсики» в перспективе перерастут «в очень большую победу».
Напомним, 27 марта главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил об увеличении интенсивности боевых действий в окрестностях Сумской области. Он отметил, что в связи с этим на указанное направление будут переброшены резервы украинских формирований.
29 марта Минобороны РФ проинформировало, что российские военные освободили село Веселовка в Сумской области. Такого результата удалось достигнуть в ходе наступательных действий группировки войск «Север».