ВСУ стягивают к селу Гуево в Курской области и границе Сумской областью с РФ все силы, которые они могут привлечь, заявил офицер 22-го мотострелкового полка группировки российских войск «Север».
Он уточнил, что киевский режим старается уцепиться за каждую позицию.
«Киев пытается сохранить за собой хоть какие-то куски Курской области», — сказал военнослужащий, слова которого приводит РИА Новости.
Напомним, в середине марта президенту России Владимиру Путину доложили о завершающей стадии операции по освобождению Курской области от ВСУ. В ходе посещения командного пункта в этом регионе глава государства заслушал доклады командующего группировкой войск «Север» и его заместителя.
29 марта командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов заявил, что российским войскам в Курской области осталось выбить ВСУ из трёх населённых пунктов.