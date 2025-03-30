Российский офицер: ВСУ стягивают к Гуево в Курской области всё, что могут

Напомним, в середине марта президенту России Владимиру Путину доложили о завершающей стадии операции по освобождению Курской области от ВСУ. В ходе посещения командного пункта в этом регионе глава государства заслушал доклады командующего группировкой войск «Север» и его заместителя.