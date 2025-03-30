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Российский офицер: ВСУ стягивают к Гуево в Курской области всё, что могут

Военнослужащий ВС РФ отметил, что киевский режим старается уцепиться за каждую позицию.

Источник: Аргументы и факты

ВСУ стягивают к селу Гуево в Курской области и границе Сумской областью с РФ все силы, которые они могут привлечь, заявил офицер 22-го мотострелкового полка группировки российских войск «Север».

Он уточнил, что киевский режим старается уцепиться за каждую позицию.

«Киев пытается сохранить за собой хоть какие-то куски Курской области», — сказал военнослужащий, слова которого приводит РИА Новости.

Напомним, в середине марта президенту России Владимиру Путину доложили о завершающей стадии операции по освобождению Курской области от ВСУ. В ходе посещения командного пункта в этом регионе глава государства заслушал доклады командующего группировкой войск «Север» и его заместителя.

29 марта командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов заявил, что российским войскам в Курской области осталось выбить ВСУ из трёх населённых пунктов.