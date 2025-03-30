В зоне ответственности группировки «Запад» уничтожили пять станций Starlink

«Уничтожены 24 пункта управления БПЛА, 5 станций спутниковой связи Starlink», — сказал он.
По словам Бигмы, за прошедшие сутки группировка также уничтожила 8 минометных расчетов, 58 БПЛА самолетного типа, а также барражирующий боеприпас RAM II ВСУ.
МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Группировка войск Запад ВС РФ за прошедшие сутки уничтожила 5 станций спутниковой связи Starlink и 24 пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ. Об этом журналистам сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
«Уничтожены 24 пункта управления БПЛА, 5 станций спутниковой связи Starlink», — сказал он.
По словам Бигмы, за прошедшие сутки группировка также уничтожила 8 минометных расчетов, 58 БПЛА самолетного типа, а также барражирующий боеприпас RAM II ВСУ.