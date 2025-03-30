Снайперы группировки войск «Север» сорвали ротацию ВСУ в Харьковской области

В ведомстве рассказали, что ходе выполнения боевых задач бойцы обнаружили маршрут ротации противника и подвоз боеприпасов на вражеские позиции. Путем наблюдения за передвижением подразделения ВСУ был вычислен интервал их перехода по тропе и поднос боеприпасов на позиции. Проведя расчеты параметров для точного выстрела, военнослужащие уничтожили вражескую группу.
Старшина снайперской роты с позывным Шар рассказал, что противник был ликвидирован с расстояния 200 м. Он пояснил, что в настоящее время ведется в основном дроновая война и основная задача снайперов — выявлять и уничтожать точки, откуда запускаются дроны. Заместитель командира стрелковой роты снайперов с позывным Амбер добавил, что приоритетными целями для снайперов являются офицерский состав, минометные расчеты, пулеметные точки и беспилотники ВСУ.
Снайперские подразделения в ходе СВО эффективно выполняют широкий спектр задач благодаря современному вооружению и тактике. Используя винтовки крупного калибра, тепловизионные накидки и дульные тормозы-компенсаторы, снайперы поражают цели даже через стены зданий, оставаясь при этом незамеченными, рассказали в российском военном ведомстве. Специальные прицелы повышают точность стрельбы в разы. Работая парами или в составе подразделений, снайперы действуют на разном удалении от противника.
Особая сложность работы заключается в длительном ожидании цели. Снайперы ведут разведку, корректируют огонь, останавливают продвижение живой силы и техники противника. Они также прикрывают расчеты автоматических гранатометов, направляя и корректируя их огонь.