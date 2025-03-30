Снайперы группировки войск «Север» сорвали ротацию ВСУ в Харьковской области

Старшина снайперской роты с позывным Шар рассказал, что противник был ликвидирован с расстояния 200 м. Он пояснил, что в настоящее время ведется в основном дроновая война и основная задача снайперов — выявлять и уничтожать точки, откуда запускаются дроны. Заместитель командира стрелковой роты снайперов с позывным Амбер добавил, что приоритетными целями для снайперов являются офицерский состав, минометные расчеты, пулеметные точки и беспилотники ВСУ.