Экипаж Ми-28НМ уничтожил объекты ВСУ в курском приграничье

«Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личному составу и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки «Север» летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по заданным координатам.
После удара вертолетчики выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте. Кроме того, они отстрелили тепловые ловушки для предотвращения попадания ракет ПЗРК противника.
Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех целей ВСУ, отметили в МО РФ.
Кроме того, Минобороны опубликовало видеоролик, где показаны подготовка вертолета на аэродроме, его полет и нанесение удара, а также возвращение на базу.