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Силы ПВО группировки «Запад» уничтожили 58 дронов ВСУ за сутки

Также были ликвидированы восемь минометных расчетов, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

Источник: Алексей Коновалов/ТАСС

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Противовоздушная оборона подразделений группировки войск «Запад» за прошедшие сутки уничтожила 58 украинских беспилотников самолетного типа и барражирующий боеприпас RAM II. Об этом журналистам сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

«Средствами противовоздушной обороны уничтожены 58 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, а также барражирующий боеприпас RAM II ВСУ», — сказал он.

По словам Бигмы, за прошедшие сутки группировка также уничтожила 8 минометных расчетов и 24 пункта управления беспилотниками.