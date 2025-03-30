Силы ПВО группировки «Запад» уничтожили 58 дронов ВСУ за сутки

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Противовоздушная оборона подразделений группировки войск «Запад» за прошедшие сутки уничтожила 58 украинских беспилотников самолетного типа и барражирующий боеприпас RAM II. Об этом журналистам сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
«Средствами противовоздушной обороны уничтожены 58 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, а также барражирующий боеприпас RAM II ВСУ», — сказал он.
По словам Бигмы, за прошедшие сутки группировка также уничтожила 8 минометных расчетов и 24 пункта управления беспилотниками.