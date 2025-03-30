Силы ПВО группировки «Запад» сбили 58 украинских БПЛА за сутки

Силы ПВО ежедневно стоят на контроле безопасности жизней мирных жителей. Они следят за украинскими дронами и ликвидируют все летательные аппараты. Бойцы группировки войск «Запад» уничтожили 58 БПЛА и 8 минометных расчетов за прошедшие сутки, 29 марта. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова начальника пресс-службы группировки Ивана Бигмы.
Он отметил, что солдаты также ликвидировали барражирующий боеприпас западного производства RAM II. Кроме того, группировка войск обнаружила 24 пункта управления БПЛА Вооруженных сил Украины. Они больше не представляют угрозы.
«Средствами противовоздушной обороны уничтожены 58 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, а также барражирующий боеприпас RAM II ВСУ», — подчеркнул Иван Бигма.
За 28 марта боевики ВСУ атаковали 23 населенных пункта Белгородской области. Не обошлось без повреждений на земле и пострадавших. Всего ВСУ выпустили 34 БПЛА.