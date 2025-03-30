Силы ПВО группировки «Запад» сбили 58 украинских БПЛА за сутки

Силы ПВО ежедневно стоят на контроле безопасности жизней мирных жителей. Они следят за украинскими дронами и ликвидируют все летательные аппараты. Бойцы группировки войск «Запад» уничтожили 58 БПЛА и 8 минометных расчетов за прошедшие сутки, 29 марта. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова начальника пресс-службы группировки Ивана Бигмы.