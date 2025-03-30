«Постоянно прилетают FPV-дроны»: Алаудинов рассказал о регулярных атаках ВСУ на Суджу

Регулярные обстрелы Суджи украинскими военными с использованием артиллерии и беспилотников создают серьезные препятствия для нормализации жизни в районе. Об этом рассказал замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов в разговоре с ТАСС.
«Там очень тяжелая ситуация, потому что постоянно бьет артиллерия по городу, постоянно прилетают FPV-дроны, которые пытаются убить все, что шевелится», — сказал Алаудинов.
Он подчеркнул, что изначально стояла задача вывести всех мирных жителей, которые остаются на территории населенного пункта.
При этом Алаудинов добавил, что в городе уже состоялось первое богослужение, которое провел священник Евгений — бывший настоятель судженского храма, а ныне военный капеллан подразделения «Ахмат».
Накануне военный эксперт Виталий Киселев рассказал, что ВСУ стали применять FPV-дроны увеличенной дальности, которые могут преодолевать расстояние до 40 км.