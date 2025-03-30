«Постоянно прилетают FPV-дроны»: Алаудинов рассказал о регулярных атаках ВСУ на Суджу

Регулярные обстрелы Суджи украинскими военными с использованием артиллерии и беспилотников создают серьезные препятствия для нормализации жизни в районе. Об этом рассказал замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов в разговоре с ТАСС.