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«Постоянно прилетают FPV-дроны»: Алаудинов рассказал о регулярных атаках ВСУ на Суджу

Алаудинов: в Судже регулярно летают дроны ВСУ и работает артиллерия.

Источник: Комсомольская правда

Регулярные обстрелы Суджи украинскими военными с использованием артиллерии и беспилотников создают серьезные препятствия для нормализации жизни в районе. Об этом рассказал замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов в разговоре с ТАСС.

«Там очень тяжелая ситуация, потому что постоянно бьет артиллерия по городу, постоянно прилетают FPV-дроны, которые пытаются убить все, что шевелится», — сказал Алаудинов.

Он подчеркнул, что изначально стояла задача вывести всех мирных жителей, которые остаются на территории населенного пункта.

При этом Алаудинов добавил, что в городе уже состоялось первое богослужение, которое провел священник Евгений — бывший настоятель судженского храма, а ныне военный капеллан подразделения «Ахмат».

Накануне военный эксперт Виталий Киселев рассказал, что ВСУ стали применять FPV-дроны увеличенной дальности, которые могут преодолевать расстояние до 40 км.