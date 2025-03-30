В Ростовской области объявили очередную беспилотную опасность

Ранее, 21 марта, на улице Горсоветской в Ростове атака беспилотников привела к жертвам. Дрон взорвался возле многоэтажки, на уровне 17 этажа. Фасад и шесть квартир получили повреждения. Пострадала супружеская пара — с резаными ранами ростовчан увезли в больницу.