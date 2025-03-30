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В Ростовской области объявили очередную беспилотную опасность

В ночь с субботы на воскресенье жители донского региона избежали беспилотной опасности.

Соответствующее оповещение жители получили от Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В сообщении людям рекомендовали уйти в подвальные помещения или в комнаты без окон. Спустя несколько часов был объявлен отбой беспилотной опасности.

Ранее, 21 марта, на улице Горсоветской в Ростове атака беспилотников привела к жертвам. Дрон взорвался возле многоэтажки, на уровне 17 этажа. Фасад и шесть квартир получили повреждения. Пострадала супружеская пара — с резаными ранами ростовчан увезли в больницу.