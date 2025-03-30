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Минобороны: силы ПВО ночью уничтожили шесть дронов ВСУ над тремя регионами РФ

Больше всего за ночь беспилотников сбили над территорией Белгородской области.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на субботу, 30 марта, ликвидировали шесть беспилотников украинской армии над семью российскими регионами. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 6 украинских беспилотных летательных аппаратов», — сказано в заявлении военного ведомства в Telegram-канале.

Как уточняется в сообщении министерства, больше всего беспилотников сбили над территорией Белгородской области. Там ликвидировали три дрона. Немногим меньше сбили над Брянской областью — два БПЛА. Кроме того, один беспилотник был уничтожен над Саратовской областью.

Накануне стало известно, что за минувший день, 29 марта, бойцы группировки войск «Запад» уничтожили 58 беспилотников и восемь минометных расчетов.