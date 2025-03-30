Минобороны: силы ПВО ночью уничтожили шесть дронов ВСУ над тремя регионами РФ

Как уточняется в сообщении министерства, больше всего беспилотников сбили над территорией Белгородской области. Там ликвидировали три дрона. Немногим меньше сбили над Брянской областью — два БПЛА. Кроме того, один беспилотник был уничтожен над Саратовской областью.