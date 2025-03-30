На СВО погиб электромонтер из Очера

Грустную весть сообщили в администрации Очерского муниципального округа: 28 августа в зоне СВО погиб 38-летний Алексей Щапов.
Алексей родился в Очере в многодетной семье. Рано остался без отца, но не унывал и наравне с братьями во всем помогал маме. В 2005 году выучился на электрогазосварщика, после была срочная служба в армии, после которой он вернулся в родной город и устроился на предприятие «ОРЭС Прикамья», которая занимается обслуживанием сетей и транспортировкой электрической энергии.
При объявлении частичной мобилизации был призван на военную службу и с нашими ребятами отправился в войска. За неполные 2 года службы прошел не один бой, плечом к плечу со своими сослуживцами выполнял боевые задачи. Алексей с радостью ехал домой в отпуск, где ждали его родные, друзья, знакомые, и ответственно возвращался на передовую, где ждали его боевые товарищи. К сожалению, 26 августа 2024 года Алексей погиб. В нашей памяти он навсегда останется доброжелательным, позитивным и ответственным братом, дядей, другом и коллегой, — говорится в сообщении горадминистрации.
Простятся с бойцом в среду, 2 апреля, в Михайло-Архангельской церкви по адресу по улице Ленина, 32. Отпевание пройдет в 11:00, гражданская панихида — в 12:00 во дворе храма.