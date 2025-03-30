На СВО погиб электромонтер из Очера

При объявлении частичной мобилизации был призван на военную службу и с нашими ребятами отправился в войска. За неполные 2 года службы прошел не один бой, плечом к плечу со своими сослуживцами выполнял боевые задачи. Алексей с радостью ехал домой в отпуск, где ждали его родные, друзья, знакомые, и ответственно возвращался на передовую, где ждали его боевые товарищи. К сожалению, 26 августа 2024 года Алексей погиб. В нашей памяти он навсегда останется доброжелательным, позитивным и ответственным братом, дядей, другом и коллегой, — говорится в сообщении горадминистрации.