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Из Суджи в безопасные районы доставили более 670 человек

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Более 670 человек доставлены из Суджи в безопасные районы с 12 марта, сообщает МЧС России.

Источник: © РИА Новости

«С 12 марта из Суджи в безопасные районы доставлены 676 человек», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что сотрудники МЧС России, Минобороны РФ и иных структур оказывают помощь людям. Спасатели сопровождают граждан в пункты временного размещения (ПВР), помогают в оформлении документов, поиске родных и близких.

Министерство подчеркивает, что поиски родственников начинаются оперативно: еще в точках сбора сотрудники МЧС России и волонтеры помогают связаться с близкими по сотовой связи, находят их в социальных сетях и через свои группы, где люди оставляют заявки на поиск родных. С августа 2024 года восстановлена связь с 1700 гражданами.

Кроме того, в ПВР психологи МЧС России оказывают всю необходимую помощь и поддержку курянам. В настоящее время привлечены более 20 специалистов, в том числе и от МЧС России.

«Все мероприятия проводятся в рамках действующего правового режима КТО», — добавили в ведомстве.

Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.

О том, что в освобождении Курской области произошел решающий перелом в пользу России, стало известно в начале марта. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что «крышка дымящегося котла практически закрыта», наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу.