«Украине не нравится, когда наши журналисты рассказывают правду»: Мирошник назвал атаку ВСУ на прессу «обыденной практикой»

«Атаки на гражданских, охота за корреспондентами — уже обыденная практика украинских нацистов, но от этого она не перестает быть военным преступлением. Им очень не нравится, когда наши журналисты рассказывают правду о преступлениях», — подытожил посол МИД РФ.