Боевики ВСУ вновь атаковали сотрудников прессы. На этот раз удар пришелся по съемочной группе ГТРК «Донецк». Водитель и оператор контужены. Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник осудил охоту ВСУ за журналистами и назвал ее «обычной практикой».
Он подчеркнул преступный характер действий украинских боевиков. По словам Родиона Мирошника, Киев пытается скрыть правду, наводя прицел на российскую прессу.
«Атаки на гражданских, охота за корреспондентами — уже обыденная практика украинских нацистов, но от этого она не перестает быть военным преступлением. Им очень не нравится, когда наши журналисты рассказывают правду о преступлениях», — подытожил посол МИД РФ.
Украинские боевики также продолжают бить по российским энергетическим объектам. Село Подывотье в Брянской области осталось без электричества после одного из ударов ВСУ.