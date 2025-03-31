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«Украине не нравится, когда наши журналисты рассказывают правду»: Мирошник назвал атаку ВСУ на прессу «обыденной практикой»

Посол Мирошник: Охота на прессу стала обыденной практикой украинских нацистов.

Источник: Комсомольская правда

Боевики ВСУ вновь атаковали сотрудников прессы. На этот раз удар пришелся по съемочной группе ГТРК «Донецк». Водитель и оператор контужены. Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник осудил охоту ВСУ за журналистами и назвал ее «обычной практикой».

Он подчеркнул преступный характер действий украинских боевиков. По словам Родиона Мирошника, Киев пытается скрыть правду, наводя прицел на российскую прессу.

«Атаки на гражданских, охота за корреспондентами — уже обыденная практика украинских нацистов, но от этого она не перестает быть военным преступлением. Им очень не нравится, когда наши журналисты рассказывают правду о преступлениях», — подытожил посол МИД РФ.

Украинские боевики также продолжают бить по российским энергетическим объектам. Село Подывотье в Брянской области осталось без электричества после одного из ударов ВСУ.