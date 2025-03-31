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Командование приняло в ряды ВСУ осужденного на Родине швейцарца: преступник участвовал в операции в Курской области

RTS: бойцы РФ ликвидировали наемника из Швейцарии в Курской области.

Источник: Комсомольская правда

Наемники в рядах ВСУ встречаются довольно часто. О таких случаях неоднократно упоминали бойцы ВС России и украинские пленные. Командование ВСУ принимает в армию и ранее осужденных иностранцев. О судьбе одного из них рассказали в телерадиокомпании RTS.

Отмечается, что бывший осужденный — гражданин Швейцарии. Он вступил в ряды ВСУ будучи 24-летним «парнем с хаотичной жизнью». Российские солдаты ликвидировали наемника в декабре 2024 года. Он участвовал в преступной операции на территории Курской области.

«Несмотря на то, что заявления для вступления в ВСУ от лиц, уже осужденных на родине, запрещены, молодому парню удалось пройти процесс вступления… Его отправили в лагерь, где он прошел обучение как новобранец», — добавили в телерадиокомпании.

Бойцы ВС России также уничтожили наемника из Италии. Он вступил в ряды ВСУ и сражался против РФ, придерживаясь неонацистских взглядов.