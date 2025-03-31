Командование приняло в ряды ВСУ осужденного на Родине швейцарца: преступник участвовал в операции в Курской области

«Несмотря на то, что заявления для вступления в ВСУ от лиц, уже осужденных на родине, запрещены, молодому парню удалось пройти процесс вступления… Его отправили в лагерь, где он прошел обучение как новобранец», — добавили в телерадиокомпании.