Пушилин: в Горловке за сутки при обстрелах ВСУ пострадали три человека

В результате атак вооруженных сил Украины в Горловке, ДНР, пострадали три мирных жителя. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
Согласно опубликованной информации, один из инцидентов произошел в Центрально-Городском районе, где артиллерийский обстрел кассетными боеприпасами привел к ранению мужчины 1974 года рождения.
Кроме того, беспилотник атаковал автомобиль съемочной группы «Вести. Донецк», в результате чего водитель и оператор получили контузии.
Пушилин отметил, что пострадавшим оказывается медицинская помощь. Помимо ранений гражданских, обстрел нанес значительный материальный ущерб: повреждены четыре жилых дома, два газопровода и два автомобиля, включая машину журналистов. Всего за день украинские военные нанесли около десяти ударов, используя ствольную артиллерию калибра 155 мм и ударный дрон.