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Бойцы ВС РФ в Гоголевке Курской области установили флаг на мемориальном комплексе

КУРСК, 31 марта. /ТАСС/. Российские военные установили флаг на мемориальном комплексе, посвященном Великой Отечественной войне, в освобожденной Гоголевке Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Штурмовые подразделения ВДВ, используя складки местности, при поддержке огня артиллерии, средств БПЛА вошли в населенный пункт Гоголевка и, овладев группой домов, закрепились на рубеже. В дальнейшем, используя результаты огневого поражения средствами артиллерии и БПЛА, штурмовики ВДВ из Рязанской области от дома к дому овладели населенным пунктом и приступили к его удержанию», — сказали в ведомстве.

Подразделения ВСУ, избегая стрелковых боев, а также оставив часть личного состава для прикрытия, отошли вглубь территории населенного пункта, а затем были уничтожены.

Также ведомство опубликовало кадры «занятых российскими десантниками опорных пунктов в районе населенного пункта Гоголевка Курской области и установки флага на мемориальном комплексе, посвященном Великой Отечественной войне».