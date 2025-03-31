Бойцы ВС РФ в Гоголевке Курской области установили флаг на мемориальном комплексе

«Штурмовые подразделения ВДВ, используя складки местности, при поддержке огня артиллерии, средств БПЛА вошли в населенный пункт Гоголевка и, овладев группой домов, закрепились на рубеже. В дальнейшем, используя результаты огневого поражения средствами артиллерии и БПЛА, штурмовики ВДВ из Рязанской области от дома к дому овладели населенным пунктом и приступили к его удержанию», — сказали в ведомстве.