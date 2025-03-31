Артиллеристы ВС РФ уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ

«Разведчики группировки обнаружили пункт управления БПЛА противника и передали координаты цели расчету 152-мм САУ 2С19 “Мста-С”. Артиллерийский расчет оперативно навел боевую машину на цель и точным попаданием корректируемого боеприпаса уничтожил укрытие. Корректировку огня и контроль поражения цели выполняли расчеты БПЛА “Орлан-30”. После уничтожения цели военнослужащие оперативно сменили огневую позицию, замаскировали боевую машину и укрылись в блиндаже», — говорится в сообщении.