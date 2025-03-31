В Прикамье проводят в последний путь Алексея Щапова, погибшего на СВО

Алексей родился в Очёре в многодетной семье. Мальчик рано потерял отца. В 2002 году окончил школу № 2, поступил в Очёрский профессионально-педагогический колледж, окончив его, получил специальность электрогазосварщика. С осени 2005 года молодой человек проходил военную службу.