В Прикамье проводят в последний путь Алексея Щапова, погибшего на СВО

Друзья и родные проводят в последний путь 38-летнего электрогазосварщика Алексея Щапова, погибшего на СВО, сообщили в администрации Очёрского округа.
Алексей родился в Очёре в многодетной семье. Мальчик рано потерял отца. В 2002 году окончил школу № 2, поступил в Очёрский профессионально-педагогический колледж, окончив его, получил специальность электрогазосварщика. С осени 2005 года молодой человек проходил военную службу.
Вернувшись из армии, Алексей поступил на работу в ОРЭС-Прикамье, был электромонтёром. Когда началась спецоперация и в стране объявили частичную мобилизацию, мужчина получил повестку на военную службу и отправился «за ленточку».
«За неполные 2 года службы Алексей прошёл не один бой, выполняя плечом к плечу со своими сослуживцами боевые задачи. Алексей с радостью ездил домой в отпуск, но всегда ответственно возвращался на передовую», — рассказали местные власти.
Прощание с погибшим на СВО Алексеем Щаповым будет проходить 2 апреля. Траурная церемония состоится в Михайло-Архангельской церкви на улице Ленина, 32 в Очёре. Отпевание бойца начнётся в 11:00. Гражданская панихида запланирована на 12:00.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что на СВО за 10 дней до 40-летия погиб отец двоих детей Андрей Пьянков из Верещагинского округа. Его похоронят 31 марта.