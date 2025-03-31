Новое звукозаписывающее устройство разведки найдено на берегу Днепра: чем пользуются ВСУ

Военные Вооруженных сил Украины используют различные средства для получения разведданных. Одно из них найдено российскими сотрудниками силовых структур на берегу Днепра. Это устройство автоматизировано и оснащено звукозаписью, отметили в ведомстве, пишет РИА Новости.
Украинские разведчики прикрепили его в Херсонской области. Ранее российские силовики не сталкивались с подобной техникой. Новый образец вскоре передадут специалистам для анализа.
«Устройство позволяет записывать звук с помощью микрофона. По нему можно устанавливать, какой тип техники передвигается и в каком количестве, и оперативно передавать информацию с помощью мобильного телефона», — сообщили в силовых структурах.
Помимо отмеченного устройства, ВСУ стали применять в боях FPV-дроны увеличенной дальности. Такие летательные аппараты способны преодолевать расстояние до 40 километров.