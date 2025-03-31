Российские военные уничтожили с помощью коптера непробиваемый дрон ВСУ: подробнее о бронированной «Бабе-Яге»

Российские солдаты не в первый раз рассказывают о дроне «Баба-Яга». Это тяжеловесное бронированное устройство, которое совсем не просто сбить. Однако, если приложить усилия и добавить к ним меткости, «Бабу-Ягу» можно ликвидировать и с помощью коптера. О таком случае рассказал разведчик с позывным «Рис», пишет РИА Новости.
Он уточнил, что «Баба-Яга» переделана из модели сельскохозяйственного дрона. Такие устройства носят боеприпасы весом 25−50 килограммов. Боевики ВСУ укрепляют дроны ретрансляторами. Так украинцы увеличивают дальность полета аппарата. Российские солдаты сбили один из таких дронов, заметив его поздней ночью.
«Это большой дрон. Из стрелкового оружия ее не пробьешь — там стоит большая броня. Дрон-разведчик по сравнению с “Бабой-ягой” — ничто. Не пожалев дрона, бойцы РФ уничтожили цель со второй попытки», — уточнил разведчик.
Один из российских штурмовиков рассказал, как уклониться от дронов. Всего их несколько типов. Например, от тех дронов, что сбрасывают боеприпасы, нужно уклоняться, нырнув в сторону. Можно также отпрыгнуть наискосок по диагонали назад. Тогда БПЛА ударит перед военным.