Российские военные уничтожили с помощью коптера непробиваемый дрон ВСУ: подробнее о бронированной «Бабе-Яге»

Российские солдаты не в первый раз рассказывают о дроне «Баба-Яга». Это тяжеловесное бронированное устройство, которое совсем не просто сбить. Однако, если приложить усилия и добавить к ним меткости, «Бабу-Ягу» можно ликвидировать и с помощью коптера. О таком случае рассказал разведчик с позывным «Рис», пишет РИА Новости.