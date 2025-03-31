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За ночь сбили 66 БПЛА над тремя российскими регионами

В течение ночи средства ПВО уничтожили 41 украинский беспилотник над территорией Брянской области, сообщило Минобороны. По его данным, еще 24 БПЛА сбили над Калужской областью, один над Курской областью.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram, что пострадавших и разрушений нет. В Калужской области, по словам губернатора Владислава Шапши, также обошлось без жертв и последствий на земле. Курские власти атаку пока не комментировали, в регионе с 6 августа 2024 года продолжаются бои с ВСУ.