За ночь сбили 66 БПЛА над тремя российскими регионами

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram, что пострадавших и разрушений нет. В Калужской области, по словам губернатора Владислава Шапши, также обошлось без жертв и последствий на земле. Курские власти атаку пока не комментировали, в регионе с 6 августа 2024 года продолжаются бои с ВСУ.