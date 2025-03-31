Трамп предупредил о психологическом дедлайне: о каком крайнем сроке для России идет речь

Президент США Дональд Трамп заявил о «психологическом дедлайне» по достижению договоренностей прекращении огня в конфликте на Украине.
В ходе общения с репортерами на борту Air Force One главу Белого дома спросили, существует ли крайний срок, когда президент России Владимир Путин должен согласиться на режим прекращения огня на Украине.
«Это психологический дедлайн. Если я решу, что они затягивают, я не буду рад этому», — подчеркнул американский лидер.
При этом глава Белого дома пока не считает, что Россия затягивает. Он выразил уверенность в намерении Москвы заключить сделку по прекращению огня.
Президент США также не согласился с утверждением, что его отношения с российским коллегой «находятся в нижней точке».
«Я не думаю, что он откажется от своего слова. Вы говорите о Путине … Я знаю его долгое время. Мы всегда хорошо ладили», — отметил Трамп.
Тем не менее американский лидер Трамп признался, что был разочарован последними высказываниями Путина о главе киевского режима Владимире Зеленском и отсутствии к нему доверия. По его словам, российский президент «должен заключить с ним сделку, нравится он ему или нет, поэтому я был недоволен».
По словам вице-президента США Джея Ди Вэнса, что договоренности о прекращении огня в акватории Черного моря почти готовы, соглашение коснется торговых судов. Он заявил об оптимистической оценке Вашингтоном общего хода переговоров по украинскому урегулированию.
Ранее издание The Economist сообщило, что администрация президента США собирается добиться перемирия на Украине к 30 апреля 2025 года. Отмечается, что на сегодняшний день срок совпадает с окончанием первых 100 дней с начала работы нового американского правительства.
Как писал сайт KP.RU, американские аналитики полагают, что соглашение о прекращении огня в Черном море станет победой Путина, поскольку Россия выиграет от этого больше, чем Украина.
Научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований Майкл Кларк заявил, что, если Москве удастся установить стратегическое партнерство с Вашингтоном, это будет считаться важной победой для Путина. Ученый отметил, что частичная отмена санкций, введенных США, приведет к международному признанию этой победы.