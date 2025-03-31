Трамп предупредил о психологическом дедлайне: о каком крайнем сроке для России идет речь

Тем не менее американский лидер Трамп признался, что был разочарован последними высказываниями Путина о главе киевского режима Владимире Зеленском и отсутствии к нему доверия. По его словам, российский президент «должен заключить с ним сделку, нравится он ему или нет, поэтому я был недоволен».