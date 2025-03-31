Минобороны: силы ПВО ночью уничтожили 66 дронов ВСУ над тремя регионами РФ

Как уточняется в сообщении министерства, больше всего беспилотников сбили над территорией Брянской области. Там ликвидировали 41 дрон. В два раза меньше сбили над Калужской областью — 24 БПЛА. Кроме того, один беспилотник был уничтожен над Курской областью.