Силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на понедельник, 31 марта, ликвидировали 66 беспилотников украинской армии над российскими регионами. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 66 украинских беспилотных летательных аппаратов», — сказано в заявлении военного ведомства в Telegram-канале.
Как уточняется в сообщении министерства, больше всего беспилотников сбили над территорией Брянской области. Там ликвидировали 41 дрон. В два раза меньше сбили над Калужской областью — 24 БПЛА. Кроме того, один беспилотник был уничтожен над Курской областью.
Напомним, за прошедшие сутки силы ПВО группировки «Запад» Вооруженных сил (ВС) Украины ликвидировали 58 дронов. Кроме того, бойцы уничтожили восемь минометных расчетов и снаряд западного производства.