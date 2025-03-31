РИА Новости: ВСУ ставят платы-ловушки для подрыва своих упавших FPV-дронов

Боевики Вооруженных сил Украины ставят платы-ловушки для подрыва своих упавших FPV-дронов. Поэтому российским бойцам нужно быть внимательнее к таким трофеям. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил военный разведвзвода БПЛА группировки «Запад» с позывным «Крым».
Боец объяснил, что после падения украинский дрон плата детонирует сама.
«За счет дополнительного питания платы подрыва происходит замыкание электроцепи даже в том случае, если при падении оторвался аккумулятор дрона», — уточнил Крым, добавив, что заряда такой батареи хватит, чтобы она пролежала сутки.
Попытка «затрофеить» такой беспилотник может обернуться гибелью или ранением, если не знать о такой хитрости. Плата может быть активирована и сама с помощью самоликвидатора, и дистанционно, а также при изменении положения беспилотника.
Ранее в Минобороны России сообщили, что силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на понедельник, 31 марта, ликвидировали 66 беспилотников украинской армии над российскими регионами.
Офицер 22-го мотострелкового полка группировки «Север» сообщил, что украинские операторы БПЛА атакуют врачей и беженцев с помощью FPV-дронов. Их целью становятся жители и медицинские работники Курской области.