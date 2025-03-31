«Сейчас там остались стрелковые подразделения, которые противник пытается вывезти. Командование (ВСУ — Прим. ред.) уже понимает, что Гуево они сдадут», — сказал собеседник агентства.
По его данным, в населенном пункте остаются группы противника, которые военнослужащие группировки «Север» вытесняют к окраинам.
«(Украинское — Прим. ред.) командование специально тянет время, пытаясь безуспешно сдержать войска группировки “Север”, — добавил собеседник агентства.
Ранее офицер 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север» сообщил РИА Новости, что киевский режим стягивает к Гуево в Курской области и границе между Сумской областью и Россией «все что может» и цепляется за каждую позицию.
В начале марта российские военные перешли в масштабное наступление в Курской области и за неделю освободили 30 населенных пунктов, в том числе районный центр — город Суджу.
Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка противника изолирована, идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
По последним данным Минобороны, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 70 700 военнослужащих и 402 танка.
В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.