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Источник: ВСУ сдают позиции в курском селе Гуево

КУРСК, 31 мар — РИА Новости. Противник безуспешно пытается удерживать позиции в населенном пункте Гуево в Курской области, командование ВСУ понимает, что село они сдадут, сообщил РИА Новости источник в группировке войск «Север».

Источник: РИА "Новости"

«Сейчас там остались стрелковые подразделения, которые противник пытается вывезти. Командование (ВСУ — Прим. ред.) уже понимает, что Гуево они сдадут», — сказал собеседник агентства.

По его данным, в населенном пункте остаются группы противника, которые военнослужащие группировки «Север» вытесняют к окраинам.

«(Украинское — Прим. ред.) командование специально тянет время, пытаясь безуспешно сдержать войска группировки “Север”, — добавил собеседник агентства.

Ранее офицер 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север» сообщил РИА Новости, что киевский режим стягивает к Гуево в Курской области и границе между Сумской областью и Россией «все что может» и цепляется за каждую позицию.

В начале марта российские военные перешли в масштабное наступление в Курской области и за неделю освободили 30 населенных пунктов, в том числе районный центр — город Суджу.

Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка противника изолирована, идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.

По последним данным Минобороны, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 70 700 военнослужащих и 402 танка.

В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.