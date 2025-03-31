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В Крыму вандалы подожгли могилу военкора Александра Федорчака

Ночью 31 марта на кладбище поселка Нижнегорский вандалы подожгли могилы военного корреспондента Александра Федорчака и еще трех бойцов СВО.

Об этом сообщил глава администрации Нижнегорского района Антон Кравец.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства и причины произошедшего, устанавливая личности причастных. Семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь.