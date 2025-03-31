В Крыму вандалы подожгли могилу военкора Александра Федорчака

Об этом сообщил глава администрации Нижнегорского района Антон Кравец.
Правоохранительные органы выясняют обстоятельства и причины произошедшего, устанавливая личности причастных. Семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь.
Ночью 31 марта на кладбище поселка Нижнегорский вандалы подожгли могилы военного корреспондента Александра Федорчака и еще трех бойцов СВО.
Об этом сообщил глава администрации Нижнегорского района Антон Кравец.
Правоохранительные органы выясняют обстоятельства и причины произошедшего, устанавливая личности причастных. Семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь.