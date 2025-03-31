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Пушилин заявил о доминировании России на фронтах в ДНР

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Российские войска сохраняют доминирующее положение на фронтах Донецкой Народной Республики, хотя на подступах к Дзержинску и в Часовом Яре ВСУ не оставляют попыток контратаковать, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Источник: © РИА Новости

«На линии фронта мы продолжаем фиксировать полное доминирование Вооруженных сил Российской Федерации, но, безусловно, местами противник пытается контратаковать, и есть горячие точки на линии соприкосновения. Это, безусловно, и Часов Яр, где продолжаются городские бои, это и на подступах к Дзержинску, скажем так, противник не оставляет попыток, перебрасывая резервы, все-таки удержать продвижение наших подразделений», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».