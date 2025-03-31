ВСУ потеряли более 160 боевиков в зоне действий «Востока» за сутки

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике танковой, трех механизированных, егерской, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Шевченко, Новополь, Воскресенка, Вольное Поле и Ялта Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 160 военнослужащих, танк, три автомобиля и два орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства», — говорится в сообщении военного ведомства.