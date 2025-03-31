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На участие в программе «Герои 39» уже подали заявки 376 человек

Для участие в программе будут отобраны пятьдесят слушателей.

Источник: Герои 39

Для участия в региональной программе «Герои 39» уже подали заявки 376 кандидатов — участников и ветеранов СВО.

Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных в своем телеграмм-канале.

«Заявки принимаем до 20 апреля на geroi.gov39.ru. Это хорошая возможность получить навыки управленца для работы в органах госвласти и местного самоуправления, внести вклад в развитие нашего региона, помогать людям дальше на гражданке. Перед нами стоят серьёзные вызовы, но в команде, уверен, мы сможем достигнуть многого», — подчеркнул губернатор.

Для участия в годовом обучении будут отобраны пятьдесят кандидатов.