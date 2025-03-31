На участие в программе «Герои 39» уже подали заявки 376 человек

«Заявки принимаем до 20 апреля на geroi.gov39.ru. Это хорошая возможность получить навыки управленца для работы в органах госвласти и местного самоуправления, внести вклад в развитие нашего региона, помогать людям дальше на гражданке. Перед нами стоят серьёзные вызовы, но в команде, уверен, мы сможем достигнуть многого», — подчеркнул губернатор.