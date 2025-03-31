Подразделения «Севера» продвинулись в Сумской и Харьковской областях
Военнослужащие «Северной» группировки атаковали три бригады и два штурмовых полка противника в районах населенных пунктов Великий Прикол, Мирополье, Угроеды и Турья Сумской области. В Харьковской области бойцы «Севера» ударили по двум бригадам противника в районах города Волчанска и поселка Казачья Лопань.
«Потери противника составили до 70 военнослужащих, бронетранспортер и артиллерийское орудие. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад горючего», — сообщили в Минобороны РФ.
Группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю
Бойцы «Запада» ударили по четырем украинским бригадам в районах населенных пунктов Купянск, Каменка, Двуречная, Кондрашовка, Загоруйковка Харьковской области и Торское ДНР.
Потери ВСУ в живой силе превысили 200 человек. Также украинская сторона лишилась боевой бронированной машины, двух пикапов, шести орудий полевой артиллерии, четырех станций радиоэлектронной борьбы и двух складов боеприпасов.
Бойцы «Южной» группировки улучшили тактическое положение
Подразделения группировки «Юг» нанесли поражение восьми бригадам противника в районах пяти населенных пунктов ДНР.
Противник потерял порядка 275 военнослужащих, бронетранспортер М113, пять пикапов и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.
Группировка «Центр» заняла выгодные позиции
Подразделения «Центральной» группировки атаковали десять бригад и штурмовой полк противника в районах шести населенных пунктов ДНР.
За сутки ВСУ потеряли порядка 420 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, три пикапа, два орудия полевой артиллерии и мобильную станцию радиоэлектронной борьбы.
Бойцы «Востока» продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ
Военнослужащие «Восточной» группировки нанесли поражение девяти украинским бригадам в районах населенных пунктов Шевченко, Новополь, Воскресенка, Вольное Поле и Ялта ДНР.
Потери ВСУ в живой силе превысили 160 человек. Также российские бойцы уничтожили танк, три автомобиля и два орудия полевой артиллерии.
«Днепр» противостоит противнику в Запорожской и Херсонской областях
Подразделения «Днепра» атаковали четыре бригады противника в районах населенных пунктов Новоандреевка, Степовое Запорожской области, Антоновка и Янтарное Херсонской области.
«Уничтожены до 50 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и склад горючего», — рассказали в Минобороны РФ.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по объектам военной аэродромной инфраструктуры, цехам производства, местам запуска БПЛА, складам боеприпасов, вооружения и имущества ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников в 147 районах.
Российские средства ПВО в течение суток сбили:
- пять управляемых авиационных бомбы JDAM;
- 150 БПЛА самолетного типа.