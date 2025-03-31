Главное из брифинга Минобороны 31 марта 2025 года: последние новости на сегодня

Военнослужащие «Северной» группировки атаковали три бригады и два штурмовых полка противника в районах населенных пунктов Великий Прикол, Мирополье, Угроеды и Турья Сумской области. В Харьковской области бойцы «Севера» ударили по двум бригадам противника в районах города Волчанска и поселка Казачья Лопань.