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Главное из брифинга Минобороны 31 марта 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 31 марта на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Подразделения «Севера» продвинулись в Сумской и Харьковской областях

Военнослужащие «Северной» группировки атаковали три бригады и два штурмовых полка противника в районах населенных пунктов Великий Прикол, Мирополье, Угроеды и Турья Сумской области. В Харьковской области бойцы «Севера» ударили по двум бригадам противника в районах города Волчанска и поселка Казачья Лопань.

«Потери противника составили до 70 военнослужащих, бронетранспортер и артиллерийское орудие. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад горючего», — сообщили в Минобороны РФ.

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Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

Группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю

Бойцы «Запада» ударили по четырем украинским бригадам в районах населенных пунктов Купянск, Каменка, Двуречная, Кондрашовка, Загоруйковка Харьковской области и Торское ДНР.

Потери ВСУ в живой силе превысили 200 человек. Также украинская сторона лишилась боевой бронированной машины, двух пикапов, шести орудий полевой артиллерии, четырех станций радиоэлектронной борьбы и двух складов боеприпасов.

Бойцы «Южной» группировки улучшили тактическое положение

Подразделения группировки «Юг» нанесли поражение восьми бригадам противника в районах пяти населенных пунктов ДНР.

Противник потерял порядка 275 военнослужащих, бронетранспортер М113, пять пикапов и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.

Группировка «Центр» заняла выгодные позиции

Подразделения «Центральной» группировки атаковали десять бригад и штурмовой полк противника в районах шести населенных пунктов ДНР.

За сутки ВСУ потеряли порядка 420 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, три пикапа, два орудия полевой артиллерии и мобильную станцию радиоэлектронной борьбы.

Бойцы «Востока» продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ

Военнослужащие «Восточной» группировки нанесли поражение девяти украинским бригадам в районах населенных пунктов Шевченко, Новополь, Воскресенка, Вольное Поле и Ялта ДНР.

Потери ВСУ в живой силе превысили 160 человек. Также российские бойцы уничтожили танк, три автомобиля и два орудия полевой артиллерии.

«Днепр» противостоит противнику в Запорожской и Херсонской областях

Подразделения «Днепра» атаковали четыре бригады противника в районах населенных пунктов Новоандреевка, Степовое Запорожской области, Антоновка и Янтарное Херсонской области.

«Уничтожены до 50 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и склад горючего», — рассказали в Минобороны РФ.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по объектам военной аэродромной инфраструктуры, цехам производства, местам запуска БПЛА, складам боеприпасов, вооружения и имущества ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников в 147 районах.

Российские средства ПВО в течение суток сбили:

  • пять управляемых авиационных бомбы JDAM;
  • 150 БПЛА самолетного типа.